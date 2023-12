Il figlio di Beatrice Luzzi, il maggiore Valentino, condanna la violenza di Massimiliano Varrese nei confronti della madre. Non solo, il ragazzo appoggia anche la richiesta di squalifica dal GF dei fan.

GF: il figlio di Beatrice condanna la violenza di Varrese

Durante l’ultima puntata del GF, il figlio di Beatrice Luzzi ha consigliato alla madre di stare lontana da Massimiliano Varrese. Non solo, le ha anche suggerito di non mollare il gioco perché altrimenti darebbe una grande soddisfazione ai suoi nemici. La gieffina è giustamente finita in crisi e si è detta stanca dei continui attacchi del coinquilino. In tutto ciò, il primogenito Valentino ha condannato via social la violenza di Max nei riguardi della mamma e ha appoggiato la richiesta di squalifica dei fan.

GF: Valentino condivide le critiche a Varrese

Via Instagram, il figlio di Beatrice ha condiviso un post di Vanity Fair che parla chiaro. Si legge:

“È possibile che le bestemmie siano più scorrette di una frase violenta nei confronti di una donna? Il dubbio, a guardare l’ultima edizione del Grande Fratello, è sempre più lecito visto che, da un po’ di mesi a questa parte, un uomo sta mettendo in piedi un castello di offese che vanno oltre l’antipatia personale e che si spingono pericolosamente verso l’odio e l’incitamento alla violenza nei confronti di una donna. Lui è Massimiliano Varrese, attore noto per aver preso parte a «Carabinieri», mentre lei è Beatrice Luzzi, attrice di lungo corso che il «GF» ha eletto icona di questa edizione semplicemente perché Luzzi è una donna che sa quel che vuole ed è abituata a non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Nella Casa ha tanti nemici, incluso Varrese, che è da quando il reality è iniziato che non perde occasione per darle addosso, rincarando progressivamente la dose via via che il programma prosegue. «Beatrice ha il male in corpo», «Chiamiamo un esorcista», «Beatrice sale sul groppone del maschio e gli vuole mangiare la testa, ma quando incontra il maschio sbagliato la rigira così» sono solo alcune delle frasi che Varrese ha pronunciato di fronte a una produzione che, almeno fino ad ora, ha scelto di tacere, di non prendere nessun provvedimento è neanche di fare menzione dell’accaduto in diretta”.

Il GF deve fermare Varrese?

Il post di Vanity Fair condiviso dal figlio di Beatrice si conclude così:

“Considerando anche l’impegno di persone come Gino Cecchettin, che si sta battendo per spiegare che il problema della violenza di genere è a monte e risiede nelle piccole cose, dal linguaggio al comportamento che si consuma dentro le mura di casa, l’impressione è che Varrese abbia dimenticato non solo di partecipare a un gioco ma anche le parole hanno un peso. Forse, arrivati a questo punto, sarebbe opportuno che qualcuno dicesse basta e ricordasse che, anche all’interno di un reality, ci sono atteggiamenti che non possono più essere tollerati“.

Alfonso Signorini e il suo staff agiranno contro Varrese? Staremo a vedere, anche se una eventuale cacciata corrisponde alla fine di una carriera.