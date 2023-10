GF, il figlio di Beatrice esulta per l'esito del televoto contro Varrese

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi ha battuto al televoto Massimiliano Varrese. L’attrice ha vinto con un risultato schiacciante e suo figlio ha esultato sui social.

L’ultimo televoto del GF, quello che ha visto Beatrice Luzzi scontrarsi con Massimiliano Varrese, era molto atteso. E’ per questo che Alfonso Signorini ha letto il verdetto in tarda serata, con la speranza di tenere incollati allo schermo i telespettatori. L’attrice dai capelli rossi ha battuto il rivale con un risultato schiacciante e suo figlio ha esultato sui social.

Beatrice Vs Varrese: il 66% trionfa

L’esito del televoto è chiaro: Beatrice ha ottenuto il 66% delle preferenze, mentre Massimiliano il 34%. E’ bene sottolineare che i concorrenti non vengono messi al corrente delle percentuali, ma solo del nome del vincitore. Varrese, rassicurato da Signorini, ha capito che il risultato non è stato tanto schiacciante: è convinto di essere stato ad un passo dal pareggio. Nel frattempo, il figlio della Luzzi ha esultato sui social.

Il messaggio del figlio di Beatrice sull’esito del televoto

Via social, Valentino, il figlio maggiore di Beatrice, ha scritto un commento lampante: “66>34“. Poche parole, anzi numeri, ma chiari come non mai: sua madre è la preferita e l’esito del televoto lo conferma.

