Il fratello di Greta Rossetti è tornato a parlare di Perla Vatiero e ha svelato se intende davvero provarci con lei. Non solo, il parente della concorrente del GF ha detto la sua anche su Mirko Brunetti.

GF, il fratello di Greta ci vuole provare con Perla?

Ospite del programma radiofonico Turchesando, il fratello di Greta Rossetti, Josh, ha parlato delle dichiarazioni degli ultimi giorni di sua madre Marcella Bonifacio. Il ragazzo ha ammesso:

“Mia mamma a volte esagera, sa dove ha esagerato. Io e lei, infatti, siano cane e gatto. Io penso che se gli altri genitori fossero stati nella posizione di mia mamma, con una figlia così tanto sotto il mirino, avrebbero reagito allo stesso modo. A parole siamo tutti bravi, però ogni tanto bisogna immedesimarsi. E’ giusto difendere la propria figlia, come fa lei, con gli artigli e con le unghie”.

Josh ha commentato anche la notizia relativa alle sue intenzioni con Perla Vatiero: davvero intende provarci con lei?

Le parole di Josh su Perla Vatiero

In merito a Perla, il fratello di Greta ha ammesso che è stata sua madre a mettere in giro la voce del suo interesse per la rivale della sorella. Ha dichiarato:

“Mia mamma ogni tanto la spara. Stavamo parlando e le ho detto: ‘Bellissima ragazza’, però no, dai, non potrei mai. Ma non perché è l’ex di Mirko, ma perché non l’ho mai conosciuta. Magari la conosco e scatta il colpo di fulmine, però ora non è tra le mie prede. Io penso che Monia La Ferrera sia una bellissima donna”.

Josh, a quanto pare, ha altre mire. Parlando di Greta, invece, potrebbe avvicinarsi a Federico Massaro? No, “non è il suo tipo“.

Il fratello di Greta su Mirko Brunetti

Di Mirko Brunetti cosa ne pensa? Il fratello di Greta ha dichiarato: