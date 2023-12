GF, incidente bollente per Vittorio in sauna con Federico: "Le castagne"

Incidente bollente al GF per Vittorio Menozzi. L’ingegnere con la passione per la moda era in sauna con Federico Massaro e Greta Rossetti, quando il costume si è spostato un po’ troppo. Il video del momento, neanche a dirlo, è virale.

Mentre alcuni concorrenti del GF parlano dell’avvicinamento ambiguo tra Vittorio Menozzi e Federico Massaro, l’ingegnere si è reso protagonista di un incidente bollente vietato ai minori. Tutto si è svolto in sauna, quando il gieffino era in compagnia di due new entry, Greta Rossetti e Federico.

“Devi stare attentissimo, copri le castagne“, ha esclamato Federico rivolgendosi a Vittorio. Quest’ultimo, colto di sorpresa, ha replicato: “Ma stai scherzando?“. Greta, sentitasi esclusa dalla gag, ha dichiarato: “Ci sono io, sennò…“. Vittorio, dopo aver capito di essere stato protagonista di un incidente bollente, ha chiesto un favore ai due compagni del GF: “Questa ce la teniamo per noi“.

Massaro, dopo l’incidente bollente di Vittorio, ha esclamato: “Intanto c’è la camera che è tutta appannata, quindi…“. Nonostante ciò, il video del momento imbarazzante è diventato comunque virale. I fan, pur non vedendo nulla, sono andati in estasi.