GF: Jill viola il regolamento e tira in ballo i fan di Beatrice

Jill Cooper, entrata al GF da una manciata di giorni, ha già violato il regolamento. La personal trainer ha svelato ai concorrenti quanto è amata Beatrice Luzzi e ha tirato in ballo i suoi fan.

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Jill Cooper si è scagliata contro Beatrice Luzzi, tirando in ballo anche il bullismo. Rivolgendosi all’attrice ha tuonato: “Quello che fai non va bene. E io sono venuta qui super partes, non parteggiavo per nessuno. Le parole hanno un peso. Io sento quello che dici contro Giselda. Tu puoi dire le parole che vuoi e loro devono accettarle? Hai detto ad Angelica che è una gatta morta!“. Anche se sostiene di essere “super partes”, in realtà Jill ha violato il regolamento raccontando ai concorrenti quanto è amata Beatrice.

Cosa ha raccontato Jill ai concorrenti del GF?

A svelare che Jill ha violato il regolamento del GF è stata Letizia Petris che, appartata in giardino con Anita Olivieri, ha raccontato:

“Sapete cosa mi ha raccontato lei? Prima che lei entrasse l’hanno bombardata di messaggi dicendo che l’avrebbero disintegrata, i fan di Bea. Le scrivevano che l’avrebbero televotata per farla uscire ogni volta che era in nomination. Questo perché ha fatto quel commento sul fatto di Jane Alexander sotto a quel post”.

GF: Jill contro Beatrice nella notte

Nella notte, dopo l’ultima diretta del GF, Jill si è scagliata contro Beatrice. Parlando con gli altri concorrenti, ha dichiarato:

“Piuttosto io devo uscire dal gioco che essere diffamata. A me una persona così mette paura davvero. Io sarò la sua prossima vittima. Sì sono la prossima su cui si avventerà a dire bugie. E io non posso permettermelo, non posso proprio. Perché io lavoro puntando anche sull’onestà ed è la mia caratteristica. Lei inizierà a dire bugie su di me e non lo permetterò. Io purtroppo uscirò da qui piuttosto che essere diffamata“.