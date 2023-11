L’ingresso di Perla Vatiero al GF ha sconvolto Mirko Brunetti. Di riflesso, anche Greta Rossetti sta subendo le conseguenze di quello che sembra a tutti gli effetti un triangolo. La famiglia dell’ex tentatrice l’ha invitata a lasciarlo.

GF: la famiglia di Greta Rossetti la invita a lasciare Mirko

Da quando Perla Vatiero è diventata concorrente del GF, tra lei e Mirko Brunetti sembra essersi riaccesa una fiamma. I fan sperano di rivederli insieme e in molti hanno dimenticato che lui, fuori dalla Casa, ha iniziato una relazione con Greta Rossetti. Quest’ultima ha preferito non commentare la faccenda, scendendo in uno strano silenzio che è stato interrotto solo da un like ad un commento contro Mirko. Al posto suo si sta esprimendo la sua famiglia, che l’ha invitata a lasciare il fidanzato.

GF: parla la madre di Greta Rossetti

La prima a parlare è stata la madre di Greta Rossetti. La donna, via Instagram, ha consigliato alla figlia di interrompere la relazione con Mirko. Tramite una Stories, ha tuonato:

“Meriti di più, amore mio”.

La madre ha taggato Greta, magari con la speranza che Alfonso Signorini mostri le sue parole a Brunetti.

GF: anche il fratello di Greta rompe il silenzio

Anche il fratello di Greta, Josh, ha detto la sua. Nel corso di una diretta su Instagram, ha esclamato:

“Se tornassero insieme, esulterei“.

Ovviamente, si riferisce a Mirko e Perla. Come mai la famiglia di Greta è tanto arrabbiata e lei sembra accettare il triangolo con estrema tranquillità? Probabilmente, le hanno promesso che diventerà concorrente del GF.