GF: la reazione di Garibaldi all’uscita di Beatrice fa infuriare i fan

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 dicembre 2023, Beatrice Luzzi ha abbandonato la Casa per “motivi personali“. La reazione di Giuseppe Garibaldi all’uscita della sua vecchia fiamma ha fatto infuriare i fan del GF.

Beatrice Luzzi ha momentaneamente abbandonato il GF a causa di “motivi personali”. Stando a quanto sostengono i beninformati, la Regina di Cuori si è vista costretta ad uscire dalla porta rossa a causa del padre 86enne, che è caduto e si è rotto il femore. Tralasciando ciò, a far discutere i fan del reality è stata la reazione di Giuseppe Garibaldi alla sua uscita.

GF: Garibaldi crede che Beatrice non possa tornare in gioco

L’uscita di Beatrice ha sconvolto tutti i concorrenti del GF. Soltanto Giuseppe è apparso poco preoccupato dall’abbandono. In camera con Perla Vatiero, Letizia Petris e Paolo Masella, Garibaldi si è lasciato andare a qualche frase che ha fatto infuriare i fan. Il bidello calabrese, confrontandosi con gli altri, ci ha tenuto a sottolineare più volte che, per regolamento, una volta usciti dalla casa non si può tornare in gioco.

GF: Letizia, Perla e Paolo smentiscono Garibaldi

“Secondo te può rientrare?“, ha chiesto Giuseppe a Letizia in merito a Beatrice. La Petris ha risposto con un secco “sì“. Garibaldi non convinto ha aggiunto:

“E lo può fare? No, una volta che esci esci… Sì, è giusto perché è una cosa grave. Non può rientrare dopo che è uscita”.

A questo punto, Letizia, Perla e Paolo gli hanno fatto capire che quando succede qualcosa di grave si può lasciare momentaneamente la Casa per poi tornare in gioco. Ovviamente, la reazione di Garibaldi non è piaciuta ai fan del GF.