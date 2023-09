Ancora un errore da parte della regia del Grande Fratello 2023, che ha lasciato l’audio aperto ad Anita Olivieri. Quest’ultima si trovava in confessionale e stava parlando del suo confronto con Heidi Baci.

GF: la regia lascia aperto l’audio di Anita in confessionale

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, Anita Olivieri è stata chiamata in confessionale per parlare con gli autori della lite avuta con Heidi Baci. Come sempre, le impressioni a caldo vengono subito raccolte per poi essere mostrate nelle dirette successive. Questa volta, però, la regia ha commesso un errore e ha lasciato aperto l’audio della concorrente.

Cosa ha detto Anita su Heidi?

Mentre gli altri concorrenti erano in piscina, si è sentita la voce di Anita chiusa in confessionale. Prima che la regia si rendesse conto di aver lasciato l’audio aperto, la Olivieri ha esclamato:

“Voi mi mandate sempre Heidi di là cosi io poi non riesco a chiarirci, lo fate apposta… lo so è il vostro lavoro“.

Il microfono della gieffina è stato prontamente silenziato, ma il video che ha immortalato il momento è comunque diventato virale.

Anita Olivieri: il rimprovero agli autori è una scusa

Nel segreto del confessionale, il rimprovero che Anita ha rivolto agli autori è apparso come una scusa. E’ vero che Heidi si trova in tugurio, ma come ha ricordato Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, i concorrenti hanno comunque modo di parlare tramite la grata. Pertanto, se la Olivieri volesse potrebbe tranquillamente parlare con la Baci.