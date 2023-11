La sorella di Perla Vatiero ha perso la pazienza e si è scagliata contro Greta Rossetti e la sua famiglia. La ragazza è stanca delle accuse che loro stanno rivolgendo alla concorrente del GF.

GF: la sorella di Perla Vatiero contro Greta Rossetti

Greta Rossetti, anche se è scesa in una specie di silenzio social, si muove eccome nel mondo virtuale. Lei piazza like a post contro Perla Vatiero e Mirko Brunetti, mentre i suoi familiari, come il fratello, fanno dirette social al vetriolo. La sorella di Perla ha condiviso su Instagram alcune prove dei loro atteggiamenti, poi si è lasciata andare ad uno sfogo.

Lo sfogo della sorella di Perla

La sorella di Perla ha esordito:

“Precisiamo una cosa che forse ancora non è chiara. Lei si definisce leonessa ma ancora non ha capito che le dinamiche che ‘crea’ sono frutto della storia di quelli che vuole far passare indirettamente come i ‘cani’ (a mio parere un complimento, perché i cani sono molto meglio delle persone). Inoltre definisce mia sorella un ‘comodino’ e Mirko un ‘piacione’. Io però fossi in lei ringrazierei per tutta la visibilità che sta avendo. Ora vuole passare da vittima per una storia di neanche 3 mesi e far passare anche mia sorella per quella illusa da Mirko o sottomessa a lui starà utilizzando una nuova tattica?”.

Le accuse della sorella di Perla a Greta

La sorella di Perla è un fiume in piena. Sempre parlando di Greta ha tuonato: