GF, Letizia contro Beatrice per la nomination: il confronto affossa la Petris, ma lei non lo capisce.

Al termine dell’ultima puntata del GF, Letizia Petris si è scagliata contro Beatrice Luzzi per la nomination. Il confronto, a dir poco assurdo, è diventato virale. I fan, neanche a dirlo, sono dalla parte della Regina di Cuori.

GF: Letizia contro Beatrice per la nomination

Letizia Petris è finita al televoto del GF. Tra le persone che l’hanno votata c’è stata Beatrice Luzzi e, ovviamente, si è scatenato il finimondo. Quando la fotografa ha capito di essere stata votata da lei ha voluto un confronto. L’attrice, che si conferma una grande signora, le ha dato una lezione di vita che, probabilmente, non ha compreso.

La motivazione della nomination di Beatrice a Letizia

Beatrice ha scelto di nominare Letizia perché, nel pomeriggio che ha preceduto la diretta del GF, si è comportata male con Mughini. Prima gli ha chiesto una lezione, poi quando Giampiero ha iniziato a parlare ha riso tutto il tempo con Anita Olivieri. La Luzzi l’ha trovato irrispettoso e ha deciso di votarla. Davanti alla richiesta di spiegazioni da parte della Petris, l’attrice ha dichiarato:

“Tu ieri pomeriggio, mentre Giampiero era giù, gli hai chiesto di farci una lezione, in quel modo tuo bello ed efficace. Lui l’ha preparata molto lusingato. E tu hai riso e parlato per tutto il tempo. L’ho trovato molto irrispettoso“.

GF: Letizia si giustifica ma non comprende la motivazione di Beatrice

Letizia ha provato a giustificarsi dicendo di aver riso perché Anita le faceva le “facce“. Beatrice ha ribadito che non si può chiedere una lezione ad un uomo di 80 anni “che la fa con tutto se stesso, commosso ed emozionato… Tu gli stavi accanto e per tutto il tempo hai sorriso“. Ovviamente, la Petris non ha capito, o forse non ha voluto capire, la motivazione della Luzzi.