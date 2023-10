GF, Letizia contro Signorini per Beatrice: "Alfonso la difende sempre"

GF, Letizia contro Signorini per Beatrice: "Alfonso la difende sempre"

GF, Letizia contro Signorini per Beatrice: la Luzzi è agevolata dal conduttore e dagli autori.

Al termine dell’ultima puntata del GF, Letizia Petris si è scagliata contro Alfonso Signorini, accusandolo di difendere sempre Beatrice Luzzi. Non solo, la gieffina è convinta che gli autori le diano informazioni private e riservate.

GF, Letizia contro Signorini per Beatrice: spunta l’ipotesi complotto

I concorrenti del GF continuano ad accanirsi contro Beatrice Luzzi. L’attrice, per aver dato della “gatta morta” ad Angelica Baraldi è stata messa alla gogna. Eppure, a lei i gieffini hanno riservato parole molto più infamanti. Appena i riflettori dell’ultima diretta di sono spenti, Letizia Petris si è scagliata anche contro Alfonso Signorini, accusandolo di difendere l’attrice.

Le accuse di Letizia a Signorini e Beatrice

Parlando con Anita Olivieri e Angelica, Letizia ha dichiarato:

“Amore a me fa strano una cosa e ore ti spiego. Quando è venuta mia mamma lei lo sapeva. Ore prima mi ha detto che secondo lei sarebbe arrivata mia madre a farmi una sorpresa. Poi si è giustificata dicendo che lo pensava da come ero vestita. Poi c’è Alfonso Signorini che la difende sempre. Ogni volta che va in confessionale poi ci sta tipo sette ore”.

La Petris sostiene che Signorini difenda sempre Beatrice e, come se non bastasse, il tempo che l’attrice trascorre in confessionale conferma l’ipotesi complotto.

Lo sfogo di Anita con Massimiliano contro Beatrice

Non solo Letizia, anche Anita si è sfogata contro Beatrice. La Olivieri, parlando con Massimiliano Varrese non ha tirato in ballo Signorini e gli autori, ma il televoto:

“E Lollo l’ha fatto fuori, e Samira l’ha fatta fuori. E allora continuiamo così. Sai chi mi sembra? Alice in Wonderland, la regina di cuori e noi siamo le pedine, quando decide lei: tu fuori, tu fuori. Uno non può parlare che finisce fuori da qui ma basta”.