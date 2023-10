Nuova polemica tra i fan del GF contro Letizia Petris. La gieffina ha fatto un brutto gesto nei riguardi di Grecia Colmenares e i seguaci del reality si sono infuriati.

GF: Letizia fa un brutto gesto a Grecia

Caos tra i seguaci del GF. Questa volta a finire nell’occhio del ciclone è stata Letizia Petris, che si è comportata male con Grecia Colmenares. La fotografa e Rosy Chin erano in cucina e stavano preparando delle piadine per tutti, o quasi, i concorrenti. Quando l’attrice venezuelana si è resa conto di cosa stessero preparando ha chiesto di averne una. “Non ce ne sono più“, ha esclamato Letizia.

GF: Beatrice interviene in favore di Grecia

Grecia è rimasta un po’ sconcertata dalla risposta di Letizia. Fortunatamente è intervenuta Beatrice Luzzi. L’attrice è riuscita a scovare una piadina e l’ha gentilmente consegnata alla Colmenares. Il brutto gesto della Petris è diventato motivo di discussione sui social e i fan del GF si sono scagliati contro di lei.

GF: i fan si schierano con Grecia

Su Twitter fioccano commenti contro la Petris. Si legge: “Letizia pessima come Rosy, Fiordaliso, Anita, Paolo, Ciro… zero umiltà, vergogna!“, oppure “Cominciano ad esagerare con la questione cibo nei confronti di Grecia. Poi per fortuna che arriva Bea e dice che le piadine ci sono ancora“, o ancora “Ma Letizia, Paolo e Rosy come si permettono di gestire il cibo che dovrebbe essere di tutti?“.