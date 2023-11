GF, Letizia ha dubbi su Paolo e tira in ballo il suo interesse per il programma: il confronto si fa infuocato.

Dopo il bacio, Letizia Petris ha iniziato a nutrire forti dubbi nei confronti di Paolo Masella. Nelle ultime ore, i due si sono confrontati più volte e la concorrente del GF è apparsa esausta.

GF: Letizia Petris ha dubbi su Paolo Masella

Nelle scorse ore, i fan del GF pensavano di aver assistito alla nascita della prima coppia ufficiale: Letizia Petris e Paolo Masella. La realtà, però, sembra ben diversa. Il macellaio romano ha cercato un confronto con la ragazza perché la vede a disagio con lui. Nello specifico, quando gli autori le hanno chiesto di ballare, lei non ha avuto problemi a strusciarsi a Massimiliano Varrese e Mirko Brunetti, ma quando si è ritrovata davanti a Paolo è andata in tilt. Messa alle strette, Letizia ha espresso tutti i suoi dubbi.

GF: il confronto tra Letizia e Paolo

Letizia e Paolo si sono confrontati più volte. In un primo momento la Petris è rimasta sul vago, andando a sfogarsi con Anita Olivieri, poi nuovamente incalzata da Masella ha vuotato il sacco. La fotografa, senza giri di parole, ha ammesso che non si sente fidanzata e, soprattutto, vuole godersi il GF senza stare sempre appiccicata a lui. Il macellaio, di tutta risposta, ha replicato che vede la situazione in modo diverso: lei non la vive bene perché pensa che sia un errore. Paolo, però, non la vuole obbligare: “Devi fare ciò che ti fa stare bene“.

Il modo in cui il macellaio spinge forzatamente su questa storia arrivando a “minacciare” in maniera velata letizia, quando da parte di quest’ultima c’è zero interesse, il vuoto, il nulla cosmico A Letizia Paolo non piace e adesso non sa come uscirsene pic.twitter.com/0vCw67S2GI — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 8, 2023

GF: Letizia perde la pazienza con Paolo

“Se non vuoi stare con me puoi dirlo, prendi le distanze. Accetta però che sia infastidito dal tuo imbarazzo“, ha esclamato Paolo. Letizia, visibilmente infastidita, ha replicato: “Il problema è che siamo molto diversi“. Masella, toccato nel vivo, ha aggiunto: “Lo inizi a dire un po’ troppo. (…) Io ho paura che non provi sentimenti veri per me“. Poi, non contento, ha tirato in ballo il GF: “Non mi interessa del Grande Fratello, mi interessa di Letizia. Tu sei un po’ troppo condizionata dal GF“. La Petris, infuriata, ha così messo fine all’ennesimo confronto:

“Io sono condizionata dal programma? Tu parli di continuo delle dirette, dicendo ‘speriamo che domani ci vediamo in diretta preparati che domani parlano di noi’. Tutte ste cose ogni volta”.