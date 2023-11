GF, Letizia in lacrime: ha scoperto che Fiordaliso ha sparlato di lei

Letizia Petris è finita in lacrime al GF perché ha scoperto che Fiordaliso ha sparlato di lei. Nelle ultime ore, la cantante ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe e nel suo mirino è finita anche la fotografa.

Nelle ultime ore, Fiordaliso ha dato il meglio di sé. La cantante si è scagliata contro quasi tutti i concorrenti del GF e nel calderone è finita anche Letizia Petris. Quest’ultima ha scoperto il contenuto dello sfogo della zia Fiorda ed è finita in lacrime.

Letizia si è rintanata in camera da letto e si è abbandonata alle lacrime. Al suo ‘capezzale’ è arrivata Anita Olivieri, che ha provato a consolarla. La Petris le ha spiegato di essere rimasta molto male dall’atteggiamento di Fiordaliso, anche perché pensava di aver costruito un bel rapporto con lei. “Ha fatto un cappottino a tutti“, ha esclamato la fotografa.

Il discorso di Fiordaliso, lo stesso che ha fatto finire in lacrime Letizia, non è così sbagliato. Parlando della Petris e di Paolo Masella ha tuonato:

“Sti due con sto freno a meno tirato. Lui sta lì appeso ad aspettare una che ha un fidanzatino fuori da tre mesi. A lei ho detto ‘dagli tutto, dagli almeno un bacio, ma vivitela la passione e l’amore’. Io non li capisco più questi giovani. Mi sono anche stancata di proteggere Letizia perdonami, ma proprio basta. Spero non mi chieda più niente perché sbotto. Quindi tenetemela lontana. Mi parla sempre delle stesse cose. Ha 25 anni, ma vivi e smettila con queste paranoie. Questa è venuta qui con uno fuori che la faceva star male già mesi fa e ora piange e si dispera. Se deve giocare che giochi e si butti. (…) Stasera ne ho una per tutti! Domani in puntata mi fanno fuori tutti. Poi certe dinamiche risultano noiose, non solo a me, ma alla gente a casa. Secondo te perché siamo venuti qui? Soprattutto i giovani devono venire al Gf per giocare e fare vedere chi sono. Secondo te questi qui fanno vedere chi sono? Stanno lì e fanno le tarantelle”.