Appena i riflettori dell’ultima diretta del GF si sono spenti, Letizia Petris si è lasciata andare ad uno sfogo contro l’ex fidanzata Nicole Conte. Secondo la gieffina, sua madre potrebbe aver già fatto partire una denuncia.

Durante l’ultima puntata del GF, Letizia Petris ha potuto leggere con i suoi occhi le dichiarazioni dell’ex fidanzata Nicole Conte. Parole pesanti, pesantissime, alle quali la gieffina ha reagito in modo assolutamente composto. Appena i riflettori della diretta si sono spenti, però, la fotografa si è lasciata andare ad uno sfogo.

In piscina con Fiordaliso, Anita Olivieri e Angelica Baraldi, Letizia si è coperta il microfono e ha dichiarato:

“Ragazze è grossa questa. Mia mamma fa partire una… cento per cento. Sono anni che andiamo avanti. Mia mamma non può avercela con me adesso, in questo momento non parlo di me. Sì mia mamma è nera in questo momento… denuncia. A livello proprio legale”.