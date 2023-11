L’ex fidanzata di Letizia Petris, Nicole Conte, potrebbe entrare nella Casa del GF per avere un confronto con la gieffina. La donna ha già accusato la concorrente di averla picchiata e maltrattata.

GF: l’ex fidanzata di Letizia Petris pronta per entrare in Casa

Nicole Conte è l’ex fidanzata di Letizia Petris, quella che la concorrente ha tirato più volte in ballo durante la sua avventura al GF. La ragazza, stanca di sentirsi chiamata in causa, ha replicato alle parole della gieffina, rivelando di essere stata vittima di violenze e maltrattamenti. Sembra che Alfonso Signorini stia pensando di farla entrare in Casa per un confronto infuocato.

Le dichiarazioni di Nicole Conte

Parlando con l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Nicole Conte ha prima dichiarato di non voler avere un confronto con Letizia, poi ha cambiato idea. Ha dichiarato: “Va bene vedrò e nel caso farò del mio meglio“. Ovviamente, l’ultima parola spetta a Signorini: cosa potrebbe accadere se l’ex fidanzata della Petris entrasse al GF? Di certo, si toccherebbero argomenti delicati.

GF: Berlusconi consentirebbe l’ingresso dell’ex fidanzata di Letizia?

Considerando che Nicole ha accusato Letizia di violenze e maltrattamenti, cosa accadrebbe in un loro faccia a faccia? Alla luce della delicatezza degli argomenti, sembra difficile che Berlusconi possa acconsentire ad un confronto di questo tipo.