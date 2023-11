Nell’ultima diretta del GF, Letizia Petris ha potuto leggere con i suoi occhi le dichiarazioni dell’ex fidanzata Nicole Conte. Quest’ultima, a sua volta, ha commentato la reazione della gieffina.

Letizia Petris, durante l’ultimo appuntamento con il GF, ha scoperto che l’ex fidanzata Nicole Conte le ha riservato accuse di violenze, maltrattamenti e tradimenti. La gieffina ha reagito in maniera assolutamente composta, limitandosi a dire che non ha intenzione di confermare o smentire le parole dell’ex fidanzata. Come l’ha presa Nicole?

Via social, Nicole ha così commentato la reazione dell’ex fidanzata Letizia al GF:

“Tralasciando la reazione prevedibile, perché non aveva scusanti per i comportamenti avuti, la cosa più grave di stasera è stata giustificare le azioni fatte per la sua giovane età. Che punto a specificare sono fatti successi 3 anni fa e non 120000 come dice lei. Ci sono cose che se le fai non importa che tu abbia 20, 30 o 50 anni, non vanno fatte a prescindere. Se l’idea del suo grande amore è questa deve rivedere i suoi ideali. L’amore è tutt’altro”.