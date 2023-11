Nicole Conte, ex fidanzata di Letizia Petris del GF, ha mostrato sui social le prove delle violenze subite dalla fotografa. Le foto sono diventati virali e i fan stentano a credere che la gieffina sia stata capace di farle del male.

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha mostrato a Letizia Petris un videomessaggio dell’ex fidanzata Nicole Conte. Quest’ultima ha ribadito ancora una volta di aver subito violenze e le ha consigliato di non giustificare i suoi atteggiamenti con la giovane età. Dopo la diretta, Nicole ha mostrato una foto che prova i maltrattamenti di Letizia.

Nel videomessaggio inviato al GF, l’ex fidanzata di Letizia ha dichiarato:

“Mi stupisco come sia stato possibile sminuire così le violenze fisiche e mentali ed è stato giustificato da te con la tua età la tua inconsapevolezza. Sono ingiustificabili. Io a questa storia ci avrei messo un punto tanto tempo fa se non avessi detto che ti pensavo pur sapendo che avevo un’altra storia. Tu non menzioni tutte le volte che mi hai scritto, non menzioni che l’ultima volta che ci siamo visti io e te non è stata dopo la morte del tuo papà ma il 7 giugno del 2020 e sappiamo bene cosa è successo. Devi renderti conto che i tuoi comportamenti hanno delle conseguenze, mi auguro che tu riesca a dare la stessa importanza che dai a te stessa anche agli altri, non sei al centro dell’attenzione ma esistono anche gli altri. Non esisti solo tu. Faccio un enorme saluto alla mia amica Rosy, per le bellissime parole, non me le dovevi assolutamente”.