Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Samira Lui e Beatrice Luzzi hanno avuto una discussione piuttosto accesa su Giuseppe Garibaldi. Lo sfogo della influencer non è affatto piaciuto ai fan.

GF: lo sfogo di Samira contro Beatrice divide i fan

Samira Lui e Beatrice Luzzi, durante l’ultima diretta del GF, si sono ritrovate a discutere per Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo ha iniziato una frequentazione con l’attrice e ha messo da parte l’amicizia con l’altra. L’influencer non l’ha presa bene ed è nata una discussione che è andata avanti anche dopo la fine della puntata.

Lo sfogo di Samira fa discutere

Dopo la discussione in diretta, Samira si è rivolta a Beatrice e ha esclamato:

“Se fossi stata gelosa, comunque, sarei venuta da te a dirti un sacco di cose che Giuseppe ha detto su di te”.

La Luzzi, da gran signora, ha sgranato gli occhi e ha replicato:

“O Dio, però, non tirarmi queste frecciatine“.

GF: i fan contro Samira

Lo sfogo di Samira è chiaro: ha detto a Beatrice che se volesse parlare di Giuseppe le racconterebbe cosa ha detto lui alle sue spalle. Un comportamento infantile, che i fan non avrebbero potuto bollare in altro modo. Su Twitter fioccano commenti che suonano così: “Samira… età mentale 5 anni“, oppure “Beatrice si dimostra sempre di più una signora“, o ancora “Un’altra bella che non balla proprio per niente“.