GF, lo staff di Beatrice Luzzi rompe il silenzio: quando rientra in Casa? L'attrice è già in quarantena.

Il GF senza Beatrice Luzzi è una noia mortale: è questo il pensiero più diffuso tra i fan. Lo staff della Regina di Cuori ha rotto il silenzio e ha svelato quando rientra in Casa. L’attrice sarebbe già in quarantena.

GF, novità su Beatrice: quando rientra in Casa?

Qualche giorno fa, Beatrice Luzzi ha lasciato il GF per “motivi personali“. Molto probabilmente, l’attrice è stata costretta ad abbandonare la Casa perché il padre 86enne si è rotto il femore. I fan del reality più spiato d’Italia sono subito andati in allarme, temendo un suo addio definitivo. Nelle ultime ore, lo staff della Regina di Cuori ha rotto il silenzio, svelando quando rientra in casa.

GF: lo staff di Beatrice svela quando rientra in Casa

Stando a quanto si coglie dai social, un membro dello staff di Beatrice è entrato in una room su Twitter e ha svelato che Beatrice è già in quarantena. Ergo: dovrebbe rientrare al GF nei prossimi giorni. Avrebbe dichiarato:

“Per il momento è chiusa in albergo e ovviamente non può vedere né sentire nessuno. Siamo altamente fiduciosi che possa rientrare, ma non sappiamo quando”.

GF: Beatrice potrebbe tornare in Casa prima di Natale

Beatrice, quindi, è in quarantena in albergo. La Luzzi potrebbe rientrare in Casa già a partire dalla diretta di sabato 23 dicembre. Se così non fosse, il suo ingresso dovrebbe avvenire nei giorni seguenti, comunque prima di Natale.