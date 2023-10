Ancora uno scivolone al Grande Fratello per il calzolaio Lorenzo Remotti. Parlando con alcuni compagni d’avventura di Beatrice Luzzi, ha fatto un ragionamento piuttosto infelice.

GF: Lorenzo fa un ragionamento infelice su Beatrice

Il passatempo preferito dei concorrenti del Grande Fratello 2023? Sparlare di Beatrice Luzzi. Questa volta ad aver intavolato il discorso, lasciandosi andare ad un ragionamento preistorico, è stato Lorenzo Remotti. Il calzolaio sostiene che l’attrice sia così – così come? – perché le manca “l’affetto” di un uomo.

Le parole preistoriche di Lorenzo

In giardino con Alex, Vittorio, Ciro, Paolo e Arnold, Lorenzo si è lasciato andare ad un ragionamento il cui succo può essere riassunto cosi:

“Se avesse un uomo che le desse affetto, sarebbe più docile”.

A suo dire, Beatrice si comporta così perché avverte una mancanza d’affetto pazzesca dal “lato maschile“. Se avesse un uomo al suo fianco, sarebbe molto diversa. E’ per questo che tira fuori solo il suo lato negativo.

Piovono critiche contro Lorenzo Remotti

Le parole di Lorenzo su Beatrice hanno attirato l’attenzione dei fan del Grande Fratello, che si sono scagliati in massa contro di lui. Su Twitter piovono commenti che suonano così: “Le donne non hanno bisogno di un uomo per essere complete e felici“, oppure “Che schifo di discorsi, intollerabili“, o ancora “Lorenzo è primitivo“.