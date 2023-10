Massimiliano Varrese continua ad offendere Beatrice Luzzi al GF. I fan, neanche a dirlo, si sono schierati con l’attrice e hanno reso virali i video in cui il concorrente fa “psicologia spicciola”.

GF: Massimiliano continua a insultare Beatrice

Al GF 2023 sta andando in scena uno spettacolo che i telespettatori speravano di non dover più vedere: un secondo caso Bellavia. Questa volta, protagonista è Beatrice Luzzi che, fortunatamente, è in grado di difendersi dal gruppo/branco. Nelle ultime ore, Massimiliano Varrese ha continuato ad insultarla, lasciandosi andare a perizie psicologiche e mediche che non gli competono.

GF: Massimiliano in veste psicologo

In giardino con Vittorio Menozzi, Massimiliano ha visto passare Beatrice e ne ha approfittato per farle una diagnosi psicologica:

“Richiamare rabbia per attirare rabbia è devastante. C’è gente qua dentro, come la presente che adesso è venuta a controllare se stessi parlando male di qualcuno, che vive di questo. Si nutrono di questa roba e stanno bene in quella condizione là. Pensano di stare bene perché hanno imparato quello. Ma sicuramente, se andiamo ad analizzare queste persone, nella loro vita c’è una grossa sofferenza. Di sicuro questa persona ha un odio smisurato per la figura maschile, lo sta dimostrando continuamente. Bisognerebbe andare a vedere lo storico di questa persona. Dichiarò che per anni ha avuto un conflitto con la figura paterna. Sue parole”.

Varrese supponiamo che questa psicologia spicciola su Beatrice sia vera e non lo è visto che si è immolata per difendere Vittorio, non è che può essere applicata anche a te sul fatto che odi le donne forti e indipendenti? Chiedo eh #GrandeFratello pic.twitter.com/15Gh1UZAeU — vincenzo (@vincycernic2) October 25, 2023

Non solo psicologo: Varrese è anche medico

Dopo aver analizzato Beatrice sul piano psicologico, Massimiliano è passato ad una diagnosi fisica. Dicendosi esperto, ha dichiarato:

“Ha la bile negli occhi. Io osservo tutto, purtroppo è una mia specializzazione. È una disciplina in cui sono specializzato. Le venature di giallo negli occhi è bilirubina, è fegato, rabbia, risentimento, rancore. E prima o poi quello ti si mangia, ti logora da dentro come un verme”.