Gf, Massimiliano su Heidi: "Ho fatto una confidenza che forse mi dovevo tenere". Lei risponde

Fari puntati sul rapporto tra Massimiliano e Heidi che ha fatto discutere. Lei replica: "Lui non mi piace".

Inizio frizzante per questa puntata del Grande Fratello del 25 settembre. I fari sono stati puntati sul “flirt” avvenuto tra i due inquilini Massimiliano Varrese e Heidi: “Questo fascino è naturale o frutto di una strategia? Stasera voglio che i nodi vengano al pettine. Qualcosa tra te e Heidi all’inizio sembrava essere successo, ma poi è finito lì”, ha preannunciato Alfonso Signorini.

Gf, confronto in diretta tra Massimiliano e Heidi. Lui: “Credo di aver sbagliato i tempi”

Durante il suo intervento l’attore ha spiegato di aver sbagliato i tempi: “Avevo una percezione della realtà qui dentro un pò diversa, ho fatto una confidenza ad Heidi che forse dovevo tenere per me. Ho fatto un sogno, mi sono svegliato piangendo, ero molto turbato… e come se si fosse aperto un vaso che stavo cercando di tenere chiuso”.

Heidi è stata interpellata da Alfonso Signorini e ha replicato, spiegando che avrebbe voluto che le cose si sviluppassero in modo più graduale: “Ho un grande controllo di me e di quello che mi succede intorno, qui mi sto lasciando più andare perchè voglio darmi la possibilità di conoscere e farmi conoscere. C’è stata simpatia subito con Massimiliano, ma avrei preferito che la cosa fosse un pochino graduale nel tempo, mi sono sentita un pò […] ho avuto un pò di ansia”.

Il due di picche di Heidi in diretta

Massimiliano Varrese dal canto suo si è difeso: “Mi ritengo tutto tranne che una persona prepotente, forse sono stato precipitoso nel confidarmi…”. Alla domanda di Heidi se lui l’abbia corteggiata, Varrese ha ammesso: “Sì, un po’”. L’inquilina ha infine dichiarato: “No, non mi piace”, il due di picche è stato servito.