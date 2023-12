Guai in vista al GF per Mirko Brunetti. Il ragazzo ha tentato un approccio con Greta Rossetti. L’ex tentatrice è stata al gioco, ma si è staccata appena ha visto arrivare Perla Vatiero.

GF: Mirko Brunetti accarezza Greta Rossetti

Nella prossima puntata del GF, in onda sabato 9 dicembre 2023, si parlerà ancora una volta del triangolo formato da Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Dopo l’ingresso dell’ex tentatrice, il concorrente è andato in confusione e non sa più che pesci prendere. Forse, come detto da Alfonso Signorini, lui punta soltanto a piacere, specialmente a se stesso. Nelle ultime ore, però, ha tentato un approccio con Greta, accarezzandole la schiena.

GF: lo scambio di battute tra Mirko e Greta

Nel video diventato virale sui social, si vede Mirko accarezzare la schiena di Greta. In un primo momento, lei esclama: “Togli, togli“. Brunetti, pensando ad una provocazione, ha replicato: “Sennò?“. A questo punto, la Rossetti non ha risposto.

GF: Greta allontana Mirko appena arriva Perla

Greta si è fatta accarezzare la schiena da Mirko, ma appena ha visto arrivare Perla l’ha allontanato. Brunetti ha compreso il motivo e, appena la Vatiero si è avvicinata, ha cercato di interfacciarsi con lei, come ad assicurarsi di non essere stato beccato. Come si concluderà questo strano triangolo del GF? Lo scopriremo nella prossima puntata.