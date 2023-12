A sorpresa, Mirko Brunetti è a rischio eliminazione al GF. Il concorrente è al televoto, ma i fan sembrano non volerlo più supportare. Il motivo? Le sue dichiarazioni su Greta Rossetti.

GF: Mirko Brunetti è a rischio eliminazione

Il televoto del GF vede a rischio eliminazione quattro concorrenti: Perla Vatiero, Sara Ricci, Anita Olivieri e Mirko Brunetti. Secondo i sondaggi, a rischiare maggiormente l’uscita falla Casa è proprio l’ex fidanzato di Temptation Island. I fan, stando a quanto si coglie dal web, non hanno accettato le sue dichiarazioni su Greta Rossetti.

Cosa ha detto Mirko Brunetti su Greta Rossetti?

Ma cosa ha detto Mirko su Greta? Brunetti, senza giri di parole, ha ammesso di nutrire ancora un sentimento per lei. Ha dichiarato:

“Io e Greta siamo nella stessa situazione perché provo qualcosa, tra noi il sentimento c’è, ma vuoi o non vuoi, la situazione blocca, c’è l’orgoglio, ci sono io che mi blocco per Perla. Non posso negarlo. Per me sono tutte chiavi di lettura e non è facile affrontare. Per questo mi vedete più silenzioso. Adesso mi sento bloccato anche nel fare il caffè a una delle due. Spero che poi la situazione si sblocchi”.

GF: i fan non perdonano Mirko Brunetti

Il fatto che Mirko abbia parlato di Perla come un ostacolo al suo rapporto con Greta ha fatto infuriare i fan dei Perletti. Dando un’occhiata ai sondaggi, infatti, si scopre che i seguaci hanno deciso di salvare in massa la Vatiero. I sostenitori di Beatrice Luzzi, invece, hanno votato per Sara, mentre quelli di Anita per lei. Insomma, resta fuori Brunetti che, a questo punto, è a rischio eliminazione.