Serata animata al GF grazie al gioco della bottiglia. Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono stati coinvolti in un momento bollente, che li ha visti anche ballare un lento sulle note di I Will Always Love You di Whitney Houston.

Il gioco della bottiglia, fin dalle primissime edizioni del GF, è sempre stato un momento molto atteso dai fan. Adesso che in gioco c’è anche Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti, i telespettatori hanno atteso con ansia questo momento. I concorrenti, consapevoli che tra loro potrebbe riaccendersi la passione, li hanno coinvolti in un gioco bollente.

GF, Mirko e Perla: scena hot con la marmellata

A lanciare la ‘punizione’ è stato Marco Maddaloni, new entry del GF. Il judoka ha chiesto a Mirko di spalmare la marmellata sul naso di Perla: “Scegli tu come vuoi toglierla“. Brunetti ha subito pensato alle mani, ma davanti alla contrarietà dei suoi compagni ha esclamato: “Ho capito“. Quindi, è passato a leccare il naso della Vatiero.

GF: Mirko e Perla ballano un lento

Dopo questo gioco bollente, i concorrenti del GF hanno chiesto loro di lasciarsi andare con un lento. Hanno chiesto agli autori di mettere la canzone I Will Always Love You di Whitney Houston e si sono goduti la scena. Mirko e Perla hanno accettato l’ennesima ‘punizione’. Ad un certo punto, lui si è avvicinato all’orecchio dell’ex fidanzata e ha esclamato:

“E comunque vorrei dirti una cosa. Non c’ha avuto tanto senso quello che abbiamo fatto gli ultimi tre mesi a buttarci cattiverie addosso l’uno sull’altra”.

La Vatiero ha replicato: “Lo so, lo so hai proprio ragione. Anzi, non hanno avuto senso tante cose“. Brunetti, infine, ha aggiunto:

“E voglio dirti che sono molto contento che le cose siano migliorate“.