GF, Mirko e Perla scoprono che Greta sarà una concorrente: ecco come hanno reagito.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno scoperto che Greta Rossetti diventerà una concorrente del GF. La loro reazione è diventata virale sui social e i Perletti iniziano a temere il peggio.

GF: Mirko e Perla scoprono che Greta sarà una concorrente

Sabato 2 dicembre 2023, Greta Rossetti diventerà una nuova concorrente del GF. Davanti alla proposta di Alfonso Signorini, l’ex tentatrice ha così risposto: “Innanzitutto sono tanto delusa da lui, perché mi aspettavo un semplice ‘scusa ho capito di essere innamorato di Perla’. Sono dell’idea che da ogni esperienza negativa bisogna trarre il positivo. E sicuramente io non mi rinnegherò questa esperienza per lui, perché non se lo merita. Quindi assolutamente sì“. Nelle ultime ore, Mirko Brunetti e Perla Rossetti hanno scoperto che Greta sarà una nuova concorrente.

La reazione di Mirko e Perla

Mirko e Perla erano in giardino a chiacchierare, quando hanno avvertito delle grida provenienti da fuori. Prima che gli autori del GF mettessero la musica, i due gieffini sono riusciti a sentire le urla dei fan: “Perla, entra Greta“. I due si sono guardati e lei sembra aver esclamato: “Che pa**e“.

Mirko, Perla e Greta: a cosa porterà il triangolo?

Cosa accadrà al GF quando Mirko, Perla e Greta si ritroveranno a convivere? Di certo, il confronto pacifico che la Vatiero e la Rossetti hanno avuto nel corso dell’ultima diretta resterà solo un ricordo.