GF, Mirko ha sognato Perla: è una premonizione

Dopo il confronto con Perla nell’ultima puntata del GF, Mirko Brunetti ha fatto uno strano sogno premonitore. Il concorrente ha sognato l’ex fidanzata e ha raccontato tutto ai coinquilini.

Chiacchierando con Vittorio Menozzi, Mirko Brunetti ha confessato di aver sognato Perla Vatiero. I due si stavano confrontando su ciò che è accaduto nell’ultima puntata del GF, quando il concorrente e la sua ex fidanzata si sono ritrovati faccia a faccia e si sono salutati con le lacrime agli occhi. Mirko, tra le tante cose, ha rivelato che ha sognato Perla.

Mirko ha raccontato:

“Ho sognato Perla, ho rivissuto il confronto. Poi mi sono sognato che entrava e che continuavamo a parlare qui dentro sui divanetti. Parlavamo di noi. Ieri ho pianto e nel sogno ho ripercorso la nostra storia ed eravamo molto tranquilli. Per me lei è vita, ci vogliamo un bene pazzesco. Io sono diventato uomo con lei e lei donna. Insieme abbiamo passato così tante cose e molte non ce le siamo godute. Ieri invece l’ho vista cambiata in meglio così come mi sento maturato anche io adesso. Quando lei ha detto ‘cosa mi ha fatto innamorare di Mirko? Tutto’. Quello è stato bello ed è lì che si è emozionata. […] Lei è donna… è bellissima“.