GF, Mirko in lacrime dopo il confronto con Perla: ecco qual è la prima cosa che farà fuori dalla Casa.

Nell’ultima puntata del GF, Mirko Brunetti ha avuto modo di fare l’ennesimo confronto con l’ex fidanzata Perla. Questa volta, entrambi sono finiti in lacrime e, subito dopo, il gieffino ha fatto una confessione del tutto inaspettata.

GF: Mirko in lacrime dopo il confronto con Perla

Mirko Brunetti e Perla Vatiero stanno portando un po’ di Temptation Island al GF. Sono ormai alcune settimane che i due, con Greta Rossetti nel mezzo, intrattengono i telespettatori con confronti più o meno sensati. Nell’ultima puntata, però, gli ex fidanzati si sono davvero messi a nudo e si sono salutati con le lacrime agli occhi, augurandosi reciprocamente il meglio dalla vita.

La confessione di Mirko nel post puntata

Ovviamente, Mirko ha salutato Perla senza sapere che, a giorni, diventerà concorrente del GF. Chiusa la diretta, Brunetti si è abbandonato alle lacrime e ha fatto una strana confessione. Parlando con alcuni compagni d’avventura ha ammesso:

“Quando uscirò, non la prima perché la prima è Greta, però una delle prime cose che farò… andrò a trovare Perla”.

Come reagirà Mirko quando vedrà Perla al GF?

“Ve lo meritate“, ha commentato Angelica Baraldi quando Mirko le ha confessato che la prima cosa che farà dopo il GF sarà andare a trovare Perla. Come reagirà Brunetti quando vedrà l’ex fidanzata come concorrente? I fan sperano in un ritorno di fiamma.