GF, Mirko massaggia Angelica: la reazione di Greta

GF, Mirko massaggia in modo sensuale Angelica: la reazione di Greta non si fa attendere.

Nelle scorse ore, Mirko Brunetti e Angelica Baraldi sono stati provocati dagli altri concorrenti. Il gieffino si è ritrovato a massaggiare in modo piuttosto sensuale la coinquilina. La reazione di Greta Rossetti non si è fatta attendere.

Su richiesta dei concorrenti del GF, Mirko Brunetti ha dovuto fare un massaggio ad Angelica Baraldi. Dopo un aperitivo e una serie di balli, i ragazzi si sono radunati in salone. Per ingannare il tempo, hanno iniziato a giocare a carte e Mirko e Angelica sono capitati in squadra insieme. Hanno perso e Ciro Petrone ha deciso la penitenza: un massaggio di Brunetti alla Baraldi. La reazione di Greta Rossetti non si è fatta attendere.

Greta show davanti al massaggio di Mirko ad Angelica

Munito di crema, Mirko si è avvicinato ad Angelica per iniziare il massaggio. I concorrenti hanno addirittura chiesto al GF una musica di sottofondo e sono stati accontentati. Sia Brunetti che la Baraldi, anche se visibilmente imbarazzati, sono stati al gioco. La scena, però, non è piaciuta a Greta che ha condiviso un video sui social con la sua espressione stranita mentre seguiva la diretta. Poi, neanche a dirlo, si è lasciata andare ad uno sfogo piuttosto ambiguo.

Lo sfogo di Greta contro Angelica

Dopo aver visto il massaggio di Mirko ad Angelica, Greta ha dichiarato:

“Se commento dite che sono matta. Mentre se non commento mi chiedete come faccio a stare calma e mi dite che voi non lo fareste mai. E ma ragazzi! Così mi fate diventare matta. Non ho niente da commentare. Io non penso niente. Sto semplicemente guardando il GF e non ho niente da dire. Che devo dire? Ho visto quello che avete visto voi, il massaggio. Ma non ho niente da dire in merito…”.

Che la sua apparente calma sia da ricollegare al sogno di diventare concorrente del GF? Sembra che Greta farà il suo ingresso qualche settimana dopo Perla.