GF: Mirko prende una decisione su Greta e Perla

Appena i riflettori dell’ultima puntata del GF si sono spenti, Mirko Brunetti ha tirato le somme sulla sua situazione sentimentale. Il ragazzo sembra aver preso una decisione su Greta Rossetti e Perla Vatiero.

Dopo la lettera di Perla Vatiero, Mirko Brunetti sembra essere entrato in confusione. La fidanzata, o ex, Greta Rossetti si è detta delusa da lui. Al termine dell’ultima puntata del GF, il ragazzo è apparso un tantino più lucido e si è detto arrivato ad una conclusione. Ha fatto una scelta tra le due?

Parlando con Angelica Baraldi e Alex Schwazer, Mirko ha dichiarato:

“Onestamente a questo punto traggo le mie conclusioni. Lei ha messo un muro e allora io faccio due passi indietro . Io per lei ho fatto cose folli, ho anche preso un aereo per vederla tre ore. E allora adesso dico basta. Io mi sono già chiuso tanto quando è venuta qui e non mi ha dato nessuna risposta. Lei è venuta qui e io pensavo mi dicesse altro. Ma poi sti messaggi sui social. Adesso ha detto che amo ancora Perla. Cosa penso di Perla? La verità, cioè che è stata una persona molto importante per me. Poi dopo quella lettera non posso dire nulla di brutto su Perla”.

Dopo lo sfogo di Mirko, Angelica ha provato a dargli qualche consiglio:

“Ha ragione, lui ha fatto tanto per lei. Poi lui riceve una lettera da Perla e dice che giustamente è stata una persona importante nella sua vita… Lui non ha detto niente di che e questo mi dà fastidio che Greta invece lo attacchi. Adesso pure il post dove dice che lui ama ancora Perla. Non ha detto nulla lui su Perla. Non è un errore parlare degli ex. Anzi sono persone importanti ed è giusto parlarne se vogliamo. Anche quando è venuta qui Greta diceva che eri confuso e forse rivolevi Perla. Guarda, non va bene, no comment per me ragazzi”.