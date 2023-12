Nell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha aperto la diretta parlando del triangolo formato da Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. A stupire i fan sono state le dichiarazioni del ragazzo.

GF, Mirko prova ancora sentimenti per Greta: e Perla?

Il triangolo formato da Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero continua a tenere banco al GF. In apertura dell’ultima diretta del reality più spiato d’Italia, Alfonso Signorini ha chiamato in super led il gieffino, con la speranza di capire cosa gli passa per la testa. L’ex volto di Temptation Island è stato, come al solito, poco chiaro. Ha esordito: “Può sembrare immaturo provare un sentimento per due persone“.

GF: Mirko diviso tra Greta e Perla

Mirko ha proseguito:

“Dentro di me c’è tanto di Perla, però devo capire che è un sentimento di affetto, che riguarda il passato, finito, non è detto che si riaccenda. Con Greta è stato un sentimento fortissimo, ci siamo connessi dal primo secondo che abbiamo parlato. È anche vero che a un certo punto abbiamo smesso di conoscerci”.

A questo punto, Signorini ha chiesto a Greta di raggiungerlo nella super led. La Rossetti non crede che Brunetti sia ancora innamorato di Perla:

“L’ho guardato negli occhi e qualcosa mi ha trasmesso. Pensavo che il sentimento verso di me fosse finito, ad oggi non credo lo sia completamente”.

GF: la frase di Mirko su Perla fa infuriare i fan

Mirko, colto nel vivo dalle parole di Greta, ha replicato:

“Non ho mai detto che è svanito il sentimento per lei, non è così. Però sa che con alcuni atteggiamenti mi ha fatto male, non me lo aspettavo”.

A questo punto, Signorini ha chiesto ad entrambi: “Pensate di aver messo il punto troppo in fretta alla vostra storia?“. Brunetti, neanche a dirlo, ha preferito cedere la parola alla Rossetti: “Non lo so, il sentimento c’è però quello che ho visto ha fatto male“. Mirko, messo spalle al muro ha pronunciato una frase che ha fatto infuriare i fan. Se si riavvicinasse a Greta, Perla sarebbe un ostacolo: