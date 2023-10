Nel corso dell’ultima puntata del GF, Mirko Brunetti è diventato ufficialmente un nuovo concorrente. L’ex volto di Temptation Island, a distanza di poche ore dal suo ingresso, ha attirato la curiosità perché sostiene che Vittorio Menozzi ci abbia provato con lui.

GF: Vittorio ci ha provato con Mirko?

Scambiare la gentilezza per un approccio è un attimo, soprattutto al GF dove le dinamiche sono all’ordine del giorno. La prova ce l’ha data Mirko Brunetti, diventato concorrente da una manciata di giorni. L’ex volto di Temptation Island ha lanciato una provocazione ai suoi compagni d’avventura, rivelando che Vittorio Menozzi ci ha provato con lui.

La confessione di Mirko Brunetti

Parlando in salone con gli altri concorrenti del GF, Mirko ha dichiarato:

“In realtà il primo che ci ha provato qua dentro con me è stato Vittorio. Con me ci ha provato! Eh sì! Il letto, la sauna… Mi ha messo il costume bagnato sul letto, nel posto mio!“.

I concorrenti sono scoppiati a ridere e Vittorio ha subito messo le mani avanti:

“Eh dai, sono gentile dai, arriva un ragazzo nuovo!”.

Massimiliano Varrese ha aggiunto: “Lollo [Lorenzo, ndr] si lamentava che nella notte Vittorio lo toccava“. A bloccare il discorso ci ha pensato Ciro Petrone: “La vera notizia non è che ci ha provato con te, la vera notizia è che ci ha provato! Qua dentro non ci ha provato con nessuna!“.

GF: Mirko Brunetti è single?

Probabilmente, Mirko ha voluto fare solo una battuta, ma il profilo Twitter Agent Beast sostiene che gli autori del GF stiano pensando di mettere in dubbio l’eterosessualità di Vittorio. Che Brunetti sia entrato in gioco proprio per questo? Staremo a vedere. Nel frattempo, l’ex di Temptation ha rivelato che non può dichiararsi single: