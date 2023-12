Dopo il suo ingresso nella casa del GF, Monia La Ferrera ha affrontato Massimiliano Varrese. I due si sono lasciati 14 anni fa, ma stando alla versione di lei lui è sparito dopo una convivenza senza darle alcun tipo di spiegazione.

GF: Monia La Ferrera affronta Massimiliano Varrese

Monia La Ferrera è diventata concorrente del GF nella puntata di lunedì 4 dicembre 2023. La 35enne ha trovato in Casa l’ex fidanzato Massimiliano Varrese. I due si sono lasciati 14 anni fa, dopo una convivenza di 9 mesi. Appena si sono rivisti è rinata una certa complicità, per cui lei ha trovato il coraggio di affrontarlo.

Monia aveva paura di Varrese

Prima di confrontarsi con Monia, Varrese ha così parlato di lei ad Anita Olivieri:

“Ci siamo lasciati benissimo. Lei aveva vent’anni. Io trenta e passa. Stavamo benissimo. Solo che io stavo proprio in quel tunnel dopo l’omicidio di mio zio. Poi non c’è mai stato modo di parlare, perché poi ha avuto una storia importante, le figlie. Io l’ho seguita da lontano, sapevo che stava in Polonia. Se la trovo cambiata? La trovo maturata. Fisicamente è sempre uguale. Se prendi una fotografia dell’epoca è uguale”.

A quanto pare, Massimiliano non ha la stessa idea di Monia. La Ferrera, appena si è trovata faccia a faccia con lui, ha esordito prendendo il discorso alla larga. In merito al suo ingresso al GF, ha dichiarato:

“Io avevo paura di te, di come avresti reagito. Perché ci potevano essere due opzioni: o reagivi male perché pensavi che io fossi venuta per te o reagivi come hai reagito adesso. O ti veniva una sincope (ride, ndr)”.

GF: il confronto tra Monia e Varrese

Massimiliano ha risposto:

“Mi è venuta una mezza sincope. Quando entrano le persone qua dentro, anche quando entrano i tuoi parenti che non vedi da tempo, tu li percepisci, senti quello che dicono ma non ti ricordi le parole, ti sembrano un ologramma, vorresti dire un sacco di cose ma non ti vengono le parole perché sei in un mondo parallelo. […] Io me lo sentivo. Proprio qualche giorno fa ho detto: ‘Ho avuto una fidanzata siculo-tunisina’, ma non ho fatto il tuo nome, perché avevo questo sospetto dentro di me”.

Monia, parlando della loro relazione, ha dichiarato:

“Tu non è che mi hai dato spiegazioni. Sei proprio scomparso. Mi hai detto che volevi stare da solo? Sì, hai staccato il telefono e ciao. Non mi hai mai salutata. Io poi sono andata a prendere la valigia da Paola. Tu neanche c’eri“.

Varrese si è difeso limitandosi ad affermare: “Io quel periodo l’ho proprio rimosso. Sicuramente è stata una difesa“.