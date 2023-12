GF, Monia La Ferrera sbugiarda Massimiliano Varrese: non è un uomo fedele come sostiene. Ecco perché.

Monia La Ferrera ha sbugiardato senza giri di parole Massimiliano Varrese. L’attore si vantava di essere un uomo fedele, ma la concorrente del GF ha tirato fuori un vecchio tradimento.

GF, Monia sbugiarda Varrese: non è stato fedele

Quindici anni fa, Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese erano una coppia. Hanno addirittura convissuto per nove mesi. I due si sono rincontrati nelle ultime settimane, all’interno della Casa del GF, e hanno iniziato a ricordare i tempi andati. Durante uno di questi confronti, la gieffina ha sbugiardato l’ex fidanzato, che si vantava di essere un uomo fedele.

GF: Monia ricorda a Varrese un vecchio aneddoto

Monia e Varrese erano a sbrigare qualche faccenda in cucina, quando parlando di tradimenti, l’attore ha dichiarato:

“Io purtroppo non sono capace non ci riesco, sono molto fedele quando sono innamorato, lo sai come sono fatto. Ed è proprio per quel motivo che forse ci ho sempre rimesso”.

La Ferrera ha ascoltato con attenzione e non è riuscita a tenere a freno la lingua:

“Veramente quando stavamo insieme, con qualcuno ti scrivevi, me lo sto ricordando adesso”.

GF: la reazione di Varrese alle parole di Monia

Davanti alla precisazione di Monia, Varrese è apparso perplesso: “Cosa?“. La Ferrera, per nulla intimidita, ha aggiunto:

“Te l’ho pure fatta vedere al computer, eravamo in cucina, e mi sto anche ricordando chi è. Mamma mia che ricordo che mi hai sbloccato”.

Massimiliano, visibilmente imbarazzato, ha ammesso: “Adesso mi vuoi far passare pure per quello che non sono, no ti prego“. Monia ha così messo fine alla discussione: “Vabbè Massi, ho detto scrivevi, dai“.