GF, Monia stanca di Varrese: i fan invocano la squalifica

Monia La Ferrera si è lasciata andare ad uno sfogo su Massimiliano Varrese. Stando alle sue parole, l’attore la tampina e lei non ne può più. I fan del GF, neanche a dirlo, hanno invocato la squalifica dell’uomo.

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Massimiliano Varrese è stato messo spalle al muro da Alfonso Signorini. Il conduttore è stato chiaro: questo è l’ultimo avvertimento, al prossimo scivolone è fuori dai giochi. Tempo qualche giorno e l’attore è ricaduto nella sua stessa tela, questa volta con l’ex fidanzata Monia La Ferrera. La ragazza si è detta stanca e i fan invocano la squalifica di Max.

Parlando con Greta Rossetti, Monia ha raccontato:

“Gli ho spiegato di smettere di ripetere che io sono distante, che non mi avvicino… Lo ripete mille volte al giorno, a tutti. Lo dice anche davanti agli altri, basta. Credo che abbia capito. Nel senso è carina una, due o tre battute, ma poi mi mette in imbarazzo. (…) Io so quanto lui è sensibile e ci rimango male se lui ci rimane male, però se mi dà fastidio una cosa non posso dirgli di no”.