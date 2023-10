Entrato al GF da una manciata di giorni, Giampiero Mughini ha già commesso diversi scivoloni. In uno di questi, il giornalista ha dato del “cretino” a Matteo Salvini. Il ministro non ha incassato in silenzio.

GF: Giampiero Mughini dà del “cretino” a Salvini

Giampiero Mughini, se non verrà squalificato prima del tempo, potrebbe regalare gran belle soddisfazioni ai fan del GF. Il giornalista ha già commesso diverse gaffe, una delle quali lo hanno visto descrivere Matteo Salvini come un “cretino“.

GF: perché Mughini crede che Salvini sia un “cretino”?

Chiacchierando con Samira, Mirko e Vittorio, Mughini ha chiesto alla gieffina: “Ma una ragazza, chiamerò con la pelle scura, ha qualche problema in Italia?“. Lei ha prontamente replicato: “No, io no”. A questo punto, Giampiero ha sganciato la bomba contro Salvini ed è stato censurato:

“Non credo… io penso che in Italia non ci sia questo atteggiamento…ma quel cretino di Salvini ha detto…”.

Probabilmente, il giornalista è stato richiamato all’ordine dal GF, tanto che si è scusato in confessionale: “Mi è scappato, chiedo scusa. Vi chiedo scusa, scusami ancora“.

La replica di Matteo Salvini

Nonostante le scuse di Mughini, Salvini ha replicato a tono. Via Instagram, Matteo ha condiviso il video in cui il giornalista lo offende e ha scritto:

“Essere insultato dal signor Mughini, che nelle segrete stanze del Grande Fratello mi ritiene un cretino e un razzista, è per me una medaglia. Bacioni Giampiero!”.