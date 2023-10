Giampiero Mughini non ha peli sulla lingua e ha dato una bella lezione ad Angelica Baraldi, concorrente Nip del GF. Il giornalista, davanti alla sua tristezza, l’ha letteralmente gelata.

GF: Giampiero Mughini gela Angelica Baraldi

Dopo l’ultima puntata del GF, Angelica Baraldi ha avuto un crollo. La ragazza non ha accettato le critiche di Beatrice Luzzi ed è finita in lacrime. Qualche giorno dopo, la tristezza ha preso nuovamente il sopravvento perché gli autori hanno trasmesso in Casa alcune canzoni tristi. Parlando con Giampiero Mughini ha ammesso:

“Guarda ieri sera un mortorio perché ci hanno messo delle canzoni tristi, quelle che sanno che ci fanno male, tipo Vasco Rossi e altri cantanti che cantano canzoni tristi. Ci siamo messi tutti a piangere, un mortorio perché pensavamo alle persone che avevamo fuori”.

GF: la saggezza di Mughini

Davanti alla confessione di Angelica, Mughini ha replicato:

“E vabbè, ma pensate ai soldi che state guadagnando che non meritate affatto”.

Giampiero non si è scomposto per nulla e ha letteralmente gelato Angelica. La ragazza, che viene dalla famiglia della Segafredo, ha incassato il colpo senza ribattere troppo.

GF: Angelica incassa il rimprovero di Mughini

Il rimprovero di Mughini non fa una piega, per cui Angelica non ha potuto fare altro che replicare: “È vero anche questo“. Giampiero ha messo fine allo sfogo insensato della Baraldi aggiungendo: “E allora!”. Il video del momento è diventato virale e i fan si sono schierati in massa con il giornalista.