Nella casa del GF hanno festeggiato Halloween in grande stile. Giampiero Mughini è riuscito a fare una gaffe anche in questa occasione, facendo una battuta infelice ad Angelica Baraldi. Il video del momento in cui la offende è diventato virale.

GF: Giampiero Mughini offende Angelica Baraldi

Festa di Halloween al GF. I travestimenti sono stati tutti super azzeccati, Beatrice Luzzi in primis, ma qualcuno è riuscito a commettere uno scivolone anche in questa occasione. Stiamo parlando di Giampiero Mughini, che ha offeso Angelica Baraldi.

Cosa ha detto Mughini ad Angelica?

Seduto al tavolo insieme a Ciro Petrone e Massimiliano Varrese, Mughini ha indicato Angelica e ha esclamato:

“Madò, hai un futuro da zo***la grande così…”

L’attore napoletano, resosi conto della gaffe, si è subito coperto gli occhi, mentre Max è rimasto in silenzio.

La reazione di Angelica alla battuta di Mughini

Angelica ha ascoltato la battuta di Mughini e, sorridendo, si è limitata a replicare: “Ma Giampi, ma Giampi“. Ciro, per smorzare la situazione, ha aggiunto: “Togliamo il vino“. Come mai la Baraldi ha reagito con tanta tranquillità? Se al posto del giornalista ci fosse stata Beatrice Luzzi, avrebbe di certo gridato allo scandalo.