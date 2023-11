GF, Mughini vuota il sacco: è stato rimproverato dagli autori

A distanza di qualche giorno dall’abbandono del GF, Giampiero Mughini ha vuotato il sacco. Il giornalista ha confessato che, durante la sua permanenza nel reality, è stato rimproverato più volte dagli autori.

Intervistato dal settimanale Chi, Giampiero Mughini ha parlato della sua esperienza al GF. Il giornalista è soddisfatto dell’avventura e ne è uscito arricchito. Eppure, ha confessato che gli autori lo hanno rimproverato più volte. Ha esordito:

Mughini ha raccontato che gli autori del GF lo hanno rimproverato a causa dei suoi modi coloriti. Ha dichiarato:

“Se ho avuto problemi? Confesso che a volte sono stato rimproverato dal Grande Fratello per aver usato toni forti nei miei racconti di vita. La parola usata per Angelica? Quando utilizzo quel termine lo faccio con le mie migliori amiche. Per me indica una donna dominatrice della propria sfrontatezza, provocante, attraente. Ho visto che il pubblico lo ha capito, mentre lì dentro no: Angelica, alla quale lo avevo detto amichevolmente, se n’è adontata”.