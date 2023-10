Al GF, Paolo Masella è finito in lacrime dopo una discussione con Letizia Petris. Il macellaio si è rifugiato in camera e si è abbandonato al pianto, ma appena ha visto che la telecamera lo inquadrava ha sorriso.

GF, Paolo in lacrime per Letizia: la telecamera lo inquadra e ride

Paolo Masella e Letizia Petris hanno avuto una discussione molto accesa. Lui ha ammesso di aver cambiato opinione su di lei dopo che l’ha vista abbracciata a Vittorio Menozzi. Il macellaio romano ha dichiarato:

“Io non ti ho insultato e non è così. Per me non è così. Dal momento che non puoi avere rapporti con me, ma li hai con altri e non è gelosia. Di cosa parlo? Quando eri triste prima venivi da me perché ti trovavi a tuo agio, giusto? Ma sono dei giorni che vedo che queste cose le fai con altri e lo sai. Se tu hai delle amiche non hai per forza bisogno di andare dai maschi, per farti capire. Io vedo che tu hai gli stessi comportamenti che avevi con me…”.

Al termine di questo sfogo si è rifugiato in camera e si è abbandonato alle lacrime.

La reazione di Paolo davanti alla telecamera

Masella è scoppiato in un pianto che, all’apparenza, sembrava inconsolabile. Angelica Baraldi è andata in suo soccorso, provando a farlo calmare, ma non è riuscita nel suo intento. Paolo si è placato solo quando ha visto che la telecamera l’ha inquadrato. A questo punto, il suo volto è apparso asciutto ed è spuntato anche un sorriso malizioso.

GF: Paolo ha pianto per finta?

Secondo i fan del GF, Paolo ha pianto per finta. Le lacrime per Letizia gli sono solo servite per ottenere una clip. La dimostrazione? Oltre al fatto che ha sorriso alla telecamera, prima di gettarsi a letto per piangere si è tolto la maglietta per restare a petto nudo.