Nelle ultime ore, Paolo Masella si è dichiarato a Letizia Petris. Il concorrente del GF ha finalmente ammesso quello che i fan del reality avevano capito da settimane. Come ha reagito la ragazza?

Dichiarazione d’amore al GF 2023. Paolo Masella ha finalmente ammesso di essere molto interessato a Letizia Petris. Il macellaio romano ha vuotato il sacco, pur sottolineando di non voler fare neanche un passo perché rispetta il fatto che lei sia fidanzata.

Paolo, senza troppi giri di parole, ha dichiarato:

“Non sono riuscito ad eliminarti dalla mia testa. A me piaci e punto. Io l’ho ammesso a me stesso. Il fatto che tu sia fidanzata non cambia nulla sul mio pensiero, perché continui a piacermi, però so che sei occupata e ti rispetto. Tu dici che saresti un problema per me? E chi ha detto che non mi piacciono i problemi? Se mi piaceva Anita? No! Ho solo detto che mi piaceva esteticamente. A me non interessa l’estetica. Tu non solo sei bella, ma a me piaci in tutto il resto. Mi piaci come personalità, forza e valore, hai tutte le cose che cerco. (…) Fregandomene delle telecamere adesso ti dico che mi piaci. Di te non mi infastidisce nulla, perché altrimenti non mi piaceresti. Era inutile non ammetterlo. Per me è stato più facile prenderne atto, che fingere di nulla. Se a me una non mi piace riesco ad allontanarmi e con te non ce la faccio. Ho avuto la conferma che mi piaci in questi due giorni che ti stavo più lontano. L’ho detto davanti a tutta Italia che mi piaci, se non fossi stato sicuro non l’avrei detto. Tanti mi dicono che siamo belli insieme. Però io porto rispetto perché so che sei occupata”.