Nelle ultime ore al GF, Perla Vatiero si è lasciata andare ad uno sfogo che ha diviso il web. La gieffina è arrabbiata con Greta Rossetti o Perla Vatiero? Il suo discorso è un po’ criptico.

GF, Perla contro Greta o Mirko? Lo sfogo

Durante la serata aperitivo organizzata dal GF, Perla Vatiero si è lasciata andare ad uno sfogo con Massimiliano Varrese. Ovviamente, l’argomento è l’ingresso di Greta Rossetti e l’atteggiamento di Mirko Brunetti. Il suo discorso, però, è poco chiaro: è arrabbiata con l’ex tentatrice o con l’ex fidanzato? Probabilmente con entrambi.

GF: il discorso criptico di Perla

Parlando con Varrese, Perla ha ammesso:

“Mai avuto bisogno… i fatti parlano da soli e io mi vergognerei. Io donna, per come sono… Inerente dico… e tu? Allora quando io dico che… i valori calano parlo di questo Max. Perché… E allora io ho bisogno di un altro… Questa è superficialità Max, perché io lascio perdere…”.

Nel suo vergognarsi da donna, Perla si riferisce a Greta o Mirko? Probabilmente alla Rossetti.

GF: lo sfogo di Perla divide i fan

Varrese non ha potuto fare altro che consigliarle di prendersi del tempo per riflettere bene. In ogni modo, lo sfogo di Perla ha diviso i fan. Qualcuno, infatti, sostiene che sia sbagliato scagliarsi contro Greta perché la colpa principale è di Mirko.