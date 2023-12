Anche al GF sono arrivati i regali di Natale. Perla Vatiero, dopo aver aperto i doni della sua famiglia, si è detta delusa. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti si aspettava “un gesto diverso“. A cosa si riferisce?

GF: Perla Vatiero delusa dai regali di Natale

Nel giorno di Natale, i concorrenti del GF hanno ricevuto i regali delle rispettive famiglie. Quasi tutti sono apparsi contenti tranne Perla Vatiero, che si è detta delusa dai doni ricevuti. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti non è rimasta male per gli oggetti in sé, quanto per la mancanza di una lettera da parte dei genitori.

Lo sfogo di Perla Vatiero

Parlando con alcuni compagni del GF, Perla si è lasciata andare ad uno sfogo dal sapore amaro. Ha dichiarato:

“A parte tutti i vestiti, cosa ho avuto? Non ho avuto una lettera in cui mia madre mi dice, per esempio, sono fiera di te. Io sto lontana da voi da un mese e mezzo e non ho ricevuto nulla”.

La Vatiero, che non ha mai ricevuto una sorpresa dai genitori nella Casa del GF, avrebbe preferito una lettera di conforto. Magari, la madre e il padre avrebbero potuto dirle cosa ne pensano del suo percorso.

GF: Letizia e Paolo consolano Perla

Ad ascoltare lo sfogo di Perla sui regali di Natale sono stati Letizia e Paolo. “Non ho ricevuto nessuna lettera, non ho sentito nulla. Mi aspettavo anche un gesto dalle mie amiche“, ha aggiunto la Vatiero. La Petris e Masellla hanno provato a consolarla, dicendole che molto probabilmente nei prossimi giorni, visto che sta per arrivare il suo compleanno, i genitori e le amiche le scriveranno qualcosa.