Perla Vatiero è pronta per diventare concorrente del GF. La ragazza, finalmente risultata negativa al Covid-19, ha confessato di essere interessata a Vittorio Menozzi.

Risultata negativa al Covid-19, Perla Vatiero entrerà al GF come concorrente nel corso della puntata di giovedì 16 novembre. Nel frattempo, la ragazza ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi e ha svelato cosa si aspetta da questa esperienza. Non solo, ha anche ammesso di essere interessata a Vittorio Menozzi.

Perla ha dichiarato:

La Vatiero, quindi, potrebbe anche avvicinarsi a Vittorio. Non teme un confronto con l’ex fidanzato Mirko Brunetti ed è attratta anche da alcune concorrenti donne, Beatrice Luzzi e Anita Olivieri in primis.

Parlando della sua avventura al GF, Perla ha dichiarato:

“Entrerò nella Casa prossimamente e non temo il confronto con Mirko. Dieci giorni fa mi sentivo debole, oggi, dopo tutto quello che ho accumulato, sono molto distaccata. Entrerò per me stessa, anche se c’è Mirko non gli permetterò di condizionare la mia esperienza. (…) Mi piace Anita, è molto schietta, Beatrice è una grande donna, mi rivedo in lei a livello caratteriale, provo simpatia e dolcezza per Angelica. Potrei invece scontrarmi con Varrese, sembra tanto strategico“.