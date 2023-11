Grazie alla serata aperitivo organizzata dal GF, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono sciolti. La ragazza ha messo spalle al muro l’ex fidanzato, ponendogli una domanda decisiva.

GF: Perla mette spalle al muro Mirko

Prima di finire a letto insieme, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono concessi un lungo confronto. Complice il vino fornito dal GF, i due si sono sciolti, tanto che la ragazza è arrivata a porre all’ex fidanzato una domanda decisiva. Il primo a parlare è stato lui, che ha confidato:

“Ho dato tutto quello che avevo dentro. Io quello che ho vissuto e fatto per te non l’ho fatto mai per nessuna. Io pensavo fossi la mia donna, non una donna. Non avrei mai fatto quelle scelte altrimenti. Poi io ho fatto i miei sbagli e li riconosco. Quando io vengo da te a parlare e confidarmi è perché mi fido di te, come tu ti fidi di me. Forse tu ti fidi meno perché ancora devi metabolizzare certe cose”.

La domanda decisiva di Perla a Mirko

Perla ha replicato:

“Pensavi’? Al passato? Lascia stare che poi nella vita succedono cose e c’è la sofferenza e uno ha paura e pensa di non farcela a superare. Ok, ma pensavi? Io non penso che tu pensavi. Io penso che tu pensi al presente. Forse lo pensi anche più di prima, ma ci sono cose che sono successe. Credo sia giusto affrontare tutti i discorsi e valutare. Forse io la penso diversamente. Pensavo che non mi toccasse più nulla e mi dicevo ‘cosa può ancora ferirmi dopo tutto il male che mi ha fatto?’. E invece delle cose mi feriscono sempre”.

GF: la risposta di Mirko a Perla è ambigua

Messo spalle al muro, Mirko ha replicato: