Dopo il suo ingresso al GF, Perla Vatiero ha condiviso tanto tempo con Mirko Brunetti. I due hanno ritrovato la complicità di un tempo, tanto che la ragazza ha confessato che non riesce più a resistere all’ex fidanzato.

Se l’ingresso al GF di Greta Rossetti non stravolgerà gli equilibri, Perla Vatiero e Mirko Brunetti potrebbero tornare ad essere ufficialmente una coppia. Nelle ultime ore, la ragazza ha confessato all’ex fidanzato che non riesce più a resistergli. Il tutto è accaduto dopo che hanno ricevuto il primo aereo di coppia con la scritta: “Mas Fuerte. Con voi Perletti“.

Mirko non è indifferente a Perla, in tutti i sensi

Dopo l’aereo, Mirko ha esclamato: “Quello che ci siamo dati è reale ed è arrivato“. In seguito, il concorrente del GF e Perla sono finiti a letto insieme. A questo punto, la ragazza ha confessato:

“Indifferente quanto vuoi tu, ma non è così. Ok, ma nemmeno sotto quel punto di vista lì. Che dici… Uno non è così indifferente perché… Non è che dici ‘Non mi piace proprio più, è un cesso”.