Durante il gioco della bottiglia al GF, Perla Vatiero ha rifiutato di baciare Mirko Brunetti. La reazione del ragazzo è stata del tutto inaspettata per i Perletti, specialmente quando è stato il turno di Greta Rossetti.

Ancora una partita al gioco della bottiglia al GF. Mirko Brunetti ha pescato la penitenza “bacio Mikado” e dopo il primo giro a vuoto, la scelta è caduta su Perla Vatiero. La concorrente, che dopo l’ingresso di Greta Rossetti si è allontanata da lui, ha rifiutato di baciare l’ex fidanzato.

Mirko ha incassato il rifiuto di Perla in silenzio, senza troppi drammi. I fan del GF ci sono rimasti male, ma si sono infuriati ancora di più quando al centro della scena sono finiti Greta e Federico. Dopo un bacio, lui le ha anche sfilato la maglia facendola rimanere in reggiseno. In queste due situazioni, Brunetti si è del tutto incupito.

Dopo l’ingresso di Greta al GF, Perla ha deciso di prendere le distanze da Mirko:

“Per me queste non sono niente. A me non interessa. Comunque, io da oggi in poi avrò meno discorsi con te. Quello che succede in puntata… Si discute, se ne parla e ok. Però avrò molto meno dialogo con te. Cominciando, secondo me, dalla sera stessa. Punto. Per me si leva anche l’abitudine di farsi la chiacchiera a letto. Perché magari ci sentiamo di farla, ma da oggi basta”.