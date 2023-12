Perla Vatiero ha commesso uno scivolone che potrebbe costarle la permanenza al GF. Parlando con altri compagni d’avventura si è lasciata scappare una n-word. Il web è diviso: qualcuno invoca la sua squalifica.

GF, Perla scivola sulla n-word: fan chiedono la squalifica

Nelle scorse ore, i concorrenti del GF hanno avuto la possibilità di confezionare regali di Natale fatti a mano. Mentre si stavano dedicando a questa attività rilassante, Perla Vatiero ha commesso uno scivolone che potrebbe costarle caro. Parlando della bellezza della coinquilina Monia La Ferrera ha pronunciato una n-word.

Cos’ha detto Perla Vatiero su Monia?

Alcuni concorrenti del GF stavano commentando la bellezza naturale di Monia. Ad un certo punto, Perla ha esclamato:

“Ha dei labbroni… Ha il naso da mulatta, da neg**tta. Lei è perfetta”.

Ad essersi accorto che la Vatiero ha usato una n-word è stato solo Giuseppe Garibaldi, che ha sgranato gli occhi e ha provato a richiamare l’attenzione della coinquilina.

GF: i fan chiedono la squalifica di Perla

Perla ha utilizzato una parola sbagliata, sia chiaro, ma il suo intento non era offensivo, anzi. E’ per questo che i fan appaiono divisi: qualcuno la difende, mentre altri chiedono la sua squalifica. Su Twitter si legge: “Lei ha detto che una SUA amica ha il naso bellissimo da ne**etta PERFETTA, sono d’accordo che poteva evitare , ma non facciamola passare come razzista quando si capisce CHIARAMENTE che il suo non era un commento dispregiativo“. La Vatiero verrà squalificata? Probabilmente no.