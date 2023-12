GF: Perla scrive una lettera a Mirko

Nelle ultime ore al GF, Perla Vatiero ha scritto una lettera a Mirko Brunetti. La ragazza sente la sua mancanza e, messo da parte l’orgoglio, le ha scritto tutto ciò che le passa per la testa.

I concorrenti del GF hanno avuto la possibilità di fare un regalo o scrivere una lettera di Natale ai propri cari. Perla Vatiero, oltre che ai familiari, ha voluto dire qualcosa anche all’ex fidanzato Mirko Brunetti, eliminato dalla Casa da giorni. Anche se lui l’ha lasciata in diretta tv, lei ha messo da parte l’orgoglio e gli ha scritto cosa le passa per la testa.

Nella lettera per Mirko, Perla ha scritto:

“Ciao Mirko, non posso immaginare cosa stai passando o forse sì, motivo per cui ti sto scrivendo e perché voglio, in un modo o nell’altro, che tu mi senta accanto a te. Spesso la tua mancanza qui la sentiamo tutti ma soprattutto io. So chi sei e quanto ancora avresti potuto dare per farti conoscere, far vedere a tutti l’uomo magnifico che sei. Sto mettendo da parte l’orgoglio perché ci tenevo. Mi manchi, insieme è più facile”.